Apart Audio erweitert Revamp-Serie





Mit dem Revamp 8250 präsentiert Apart Audio den vielseitigsten Class-D-Verstärker der Revamp-Serie. In Kombination mit einem Vorverstärker oder einer Audio-Matrix kann der achtkanalige, brückbare Leistungsverstärker zur Erstellung von acht Mono-Zonen, vier Stereo-Zonen oder für vier Mono- bzw. zwei Stereo-Zonen im Brückenbetrieb genutzt werden. Zudem verfügt er über einen intelligent gesteuerten Lüfter mit variabler Geschwindigkeit für eine optimale Temperaturregelung. Auf der Frontseite sorgen LED-Übersteuerungsanzeigen für die Einrichtung.

Der Revamp 8250 verfügt über automatische Schutzschaltungen gegen Überhitzung, Kurzschluss, DC, Eingangsüberlastung und Überspannung. Zudem gewährleisten Übersteuerungsanzeigen für jeden Kanal an der Front- und Rückseite des Gehäuses jederzeit einen Überblick über den Zustand der Signale. Der Revamp 8250 bietet eine dynamische Ausgangsleistung von 8 x 350 W an 4 Ohm, 8 x 175 W an 8 Ohm bzw. 4x 650 W an 8 Ohm im Brückenbetrieb.

www.sea-vertrieb.de