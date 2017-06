TVN produziert ersten HDR-Livetest im Rahmen eines Bundesliga-Fußballspiels

Erstmalig wurde (im Rahmen einer Testreihe) eine TV-Liveübertragung der Fußball-Bundesliga komplett in UHD-HDR realisiert. TVN Mobile Production produzierte im Auftrag von Sportcast die Partie Borussia Mönchengladbach - RB Leipzig mit neuer Mischer- und HDR-Konverter-Technik von Sony und einem neuen HDR/SDR-Workflow.

Die Fußball-Übertragung wurde parallel in HD und UHD und zusätzlich in HDR (High Dynamic Range) produziert. Möglich wurde dies durch einen von TVN speziell für den Ü-Wagen entwickelten HDR/SDR-Workflow. Das Besondere daran: Der HD-Workflow wird durch das UHD Signal zu keiner Zeit beeinflusst. Weil keine Down-Konvertierung von UHD auf HD erfolgt, kommt es auch nicht zu einer Verminderung der HD-Signalqualität.

TVN produzierte bei der Partie Borussia Mönchengladbach - RB Leipzig folgende Feeds: in HD (zur Weiterverarbeitung der entsprechenden Rechtehalter); in UHD-HDR, über den neuen Sony HDRC-4000-HDR-Konverter von SLog3 auf SDR konvertiert (ebenfalls zur Weiterverarbeitung der entsprechenden Rechtehalter); in UHD-HDR, mit einem weiteren HDRC-4000-HDR-Konverter von SLog3 auf HLG gewandelt (für Sportcast auf mehrere UHD-HDR-Monitore in einem Showroom übertragen sowie mit dem Sony PWS-4500-Live-Server-System aufgezeichnet).

Bei der Produktion wurden alle UHD-Kameras in HDR/SLog3 betrieben. Nicht HDR-fähige Signalquellen, wie z.B. die Torlinientechnik Hawk-Eye oder die In-Goal-Chips, wurden über den Sony HDRC-4000 Converter auf HDR up-konvertiert. Mit zwei Sony HDRC-4000-Konvertern und dem TVN-Sendekonzept wurde ein kompletter HDR-Workflow realisiert, wobei bewährte Strukturen und Abläufe unverändert beibehalten werden konnten.

UHD wird in den Ü-Wagen von TVN ausschließlich in SLog3 produziert - das Ausgangs-Sendeformat, wie z.B. UHD-SDR, UHD-HLG oder SMPTE 2084 (PQ), ist frei wählbar. Dabei ist auch die Aufzeichnung der UHD SLog3-Signale möglich. Sony begleitete die technische Umsetzung der Produktion vor Ort.

