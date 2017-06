Thomas Birner

Als neuer Head of Sales UK & Nordics verantwortet Thomas Birner die Entwicklung und Umsetzung der Vertriebsstrategien von Qvest Media in Großbritannien und Nordeuropa. Neben dem Vertrieb soll der 48-Jährige auch den Bereich Business Development in den genannten Regionen weiter ausbauen. Sein Ziel ist es, das internationale Wachstum des Unternehmens zu stärken sowie Kunden- und Geschäftsbeziehungen zu intensivieren.

Im Zuge dessen wird Birner federführend mit der Erstellung von Marktanalysen und Erlösprognosen betraut sowie eng in die Entwicklung von markt- und kundenbezogenen Produkten und Services einbezogen. Vor seinem Wechsel zu Qvest Media war Birner als Director of Sales Central Europe & Middle East bei Snell Advanced Media tätig.

www.qvestmedia.com