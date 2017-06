Stage Tecs Aurus Platinum mit neuen Funktionen in der Audioverarbeitung

Aurus Platinum von Stage Tec bietet ab sofort mehrere neue Funktionen in der Audioverarbeitung. Die neuen Funktionen werden alle mit dem Software-Release 4.3 eingespielt. In Aurus Platinum steht nun ein Automixer nach dem Gain-Sharing-Verfahren zur Verfügung.

Dieser Automixer von Stage Tec ist im Konsolendesign vollständig integriert und kann in allen Eingangskanälen genutzt werden. Alle bisher enthaltenen Bearbeitungsfunktionen können weiterhin uneingeschränkt verwendet werden. Im Stage Tec-Automixer stehen für eine bessere Übersicht und mehr Variationen vier getrennte Gruppen zur Verfügung.

Ein anderes neues Feature ist in der Szenen-Automation von Aurus Platinum verfügbar: Blend-Kurven und -Zeiten können nun individuell für jeden einzelnen Kanal eingestellt werden. Diese Funktion ist eine der wichtigsten Anwendungen beim Szenenwechsel.

Zur Tonmeistertagung meldete Stage Tec, dass die Funktion Loudness Metering nach EBU R 128 in den Summen von Aurus Platinum zur Verfügung steht. Nun ist das Loudness Metering auch in den Gruppenkanälen verfügbar. Bei der Anwendung der Loudness-Funktion geht keine Kanalkapazität verloren, Anwender müssen nicht auf Module in den Kanälen verzichten.

