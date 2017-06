Sonarworks veröffentlicht Systemwide-Upgrade

Sonarworks bietet Plug-ins zur Behebung von raumakustischen Problemen beim Aufnehmen und Abhören in einer DAW an. Mit dem Systemwide-Upgrade klingen Studio-Monitore und Kopfhörer nun auch mit iTunes, Spotify und anderen Audio-Programmen in gewohnter Qualität.

Systemwide ist eine Ergänzung zum Reference-3- oder Headphone-Plug-in und bindet sich nahtlos in Mac OS (ab Version 10.9) oder ab Windows 7 ein. Die AU- und VST-Plug-ins von Sonarworks sorgen dafür, dass Monitore oder Kopfhörer linear klingen. Mit der Systemwide-Ergänzung können nun systemweit sämtliche Signalquellen eines Computers über die Plug-ins kalibriert wiedergegeben werden.

In der Konfiguration lässt sich Systemwide so einstellen, dass es automatisch erkennt, wenn die DAW gestartet wird, und schaltet sich ab, da die Latenz mit AU und VST deutlich besser ist und das Plug-in dann innerhalb der DAW laufen sollte.

www.sonarworks.com

www.b4-distribution.com