Satis&fy realisiert erste VidCon Europe





Für die erste europäische VidCon, die im April 2017 im RAI in Amsterdam stattfand, suchten die Veranstalter einen Partner mit internationalem Hintergrund, der die Ziele der Konferenz konzeptionell, planerisch und technisch umsetzen sollte. Die Wahl fiel auf Satis&fy.

Der Kontakt war durch Thanos Souliotis von Satis&fy Event Productions B.V. und seine Tätigkeit im Rahmen der AV Alliance zustande gekommen. Satis&fy setzte sich gegen fünf Mitbewerber durch und sicherte sich damit die bisher größte öffentliche Veranstaltung für den holländischen Standort des Unternehmens.

Gemeinsam mit VidCon-Technical-Producer Geraldo Lopez entwickelte Souliotis als zuständiger Satis&fy-Projektmanager die budgetäre Planung sowie VA-Konzept. Unterstützt von Technical Director Thijs de Bock und Scenic Director Edu Deringer folgte die Komplettumsetzung sowohl in technischer als auch in personeller Hinsicht durch Satis&fy Event Productions B.V.

Dies beinhaltete auch die Bereitstellung von Kameraleuten und Light-, Scenic-, Audio- und Video-Helfern für Live-Produktionen am Abend. Zwei Tage und Nächte standen für Aufbau sowie Rehearsals und Finetuning zur Verfügung, bevor die VidCon Europe am 8. April die Türen öffnete.

Insgesamt siebzig Mitarbeiter der Satis&fy Event Productions B.V. aus den Bereichen Scenic, Audio, Video und Sound sowie hinzugezogene Spezialisten arbeiteten in Tag- und Nachtschichten, um die Installationen in der Halle 1 des RAI fertigzustellen, und sorgten für die technischen Voraussetzungen, die bei den Live-Panels, Live-Acts und Live-Recording-Sessions der VidCon benötigt wurden.

