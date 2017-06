Satis&fy gestaltet SPD-Landesparteitag

Satis&fy hat den Landesparteitag der nordrheinwestfälischen SPD am 18. Februar 2017 im Düsseldorfer Messezentrum eventtechnisch gestaltet. Die NRWSPD ist der größte Landesverband, entsprechend geräumig müssen die Hallen für die knapp 500 Delegierten, bis zu 400 Gäste und häufig über 100 Journalisten ausfallen. Licht, Ton und Video seien nach Angaben von Satis&fy dabei weniger eine Herausforderung gewesen als die Umsetzung des Konzepts für die 280 qm große Szenenfläche.

Die Vorgaben für den Look kamen von der Kreativagentur Butter aus Berlin, die von der NRWSPD im Vorfeld von Wahlen mit dieser Aufgabe betraut wird. „Event-Architektur oder Scenic Projects ist eine unserer Spezialitäten“, sagt Dirk Holzhäuser-Herz, Managing Director Satis&fy AG Hamburg, der das Projekt leitete. „Die NRWSPD zählt schon seit sechzehn Jahren zu unseren Kunden, und auch mit Butter haben wir schon des Öfteren zusammengearbeitet.“

Am 25. März fand darüber hinaus im Messe- und Kongresszentrum in Münster die SPD-Landesdelegiertenkonferenz 2017 statt. Die Halle Münsterland wurde ebenfalls von Satis&fy in Zusammenarbeit mit Butter für die Veranstaltung vorbereitet.

(Fotos: Marcus Simaitis)

www.satis-fy.com