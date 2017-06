Riedel bringt neuen MultiViewer auf den Markt





Riedel fügt seinem dezentralen Kreuzschienen-Konzept ein neues Kapitel hinzu. Der neue virtuelle MediorNet MultiViewer basiert auf der MicroN-Hardware, Riedels neuem MediorNet-Node. Der MultiViewer fügt sich nahtlos in das MediorNet-Ökosystem ein und reduziert so den Materialaufwand und die Systemkomplexität.

Jede MediorNet MultiViewer-Engine kann sämtliche MediorNet-Eingangssignale abgreifen und bis zu achtzehn Signale verarbeiten, die auf vier virtuelle Screens angeordnet werden können. Diese virtuellen MultiViewer-Screens können an beliebige Ziele über das MediorNet-Backbone weitergeroutet und an beliebigen SDI-Ausgängen ausgespielt werden. Der MultiViewer bietet ferner lokale Anschlussoptionen und kann so die virtuellen Screens lokal ausgeben.

Der MediorNet MultiViewer verfügt über leistungsstarke Processing-Features wie flexible Skalierung und Positionierung der Videos. Grafiken wie Logos und Hintergrundbilder sowie spezielle „Widgets" wie Tallys, Under-Monitor-Displays, Audio-Level-Meter, Uhren (analog wie digital) und Counter können integriert werden. Bis zu zwanzig verteilte System-Counter können in einem Netzwerk verwaltet werden. Die Steuerung dieser und weiterer Funktionen erfolgt über Ember+. Darüber hinaus können Tallys und Under-Monitor-Displays auch über TSL 5.0 gesteuert werden.

Der MediorNet MultiViewer ist mit einem Drag & Drop-Editor über MediorWorks zu konfigurieren. Die integrierte „Net Configurations"-Funktion erlaubt das Abspeichern von Konfigurationen im gesamten Netzwerk statt lokal auf einem spezifischen Gerät. Über diese Funktion, die durch die MediorWorks-Konfigurations-Software und Ember+ vollständig unterstützt wird, können zudem Konfigurationen innerhalb des Netzwerks auf ein bestimmtes Gerät überspielt werden. Mittels vordefinierter Layouts und Templates können Nutzer Designs erstellen und diese online sowie offline modifizieren.

