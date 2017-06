Radrennen mit Empfangstechnik von DTC Domo Broadcast





Zum 56. Mal fand der Frankfurter Radklassiker „Eschborn-Frankfurt“ 2017 in der Metropolregion Rhein-Main statt. Wie jedes Jahr wurde das Radrennen am 1. Mai live im Fernsehen übertragen sowie ins Internet gestreamt. Um die Bilder der über fünfstündigen Veranstaltung für die Zuschauer zur Verfügung zu stellen, mussten die Bilder von Motorrädern und einem Helikopter in Echtzeit von der rund 205 Kilometer langen Strecke übertragen werden. Dafür kam auch COFDM-Sende- und Empfangstechnik von DTC Domo Broadcast zum Einsatz.

