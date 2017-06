PKN Audio stellt neue 4-Kanal-Endstufe vor





Der ungarische Netzteil- und Verstärkerhersteller PKN Audio stellt mit der LC4004U eine neue 1HE-4-Kanal-Endstufe vor. Die LC4004 leistet 4 x 1.600 W an 2 Ohm Last. Für Lautsprecherlinien mit höherem Leistungsbedarf können die Ausgänge gebrückt betrieben werden und liefern so 2 x 3.000 W an 4 Ohm.

Interne, mehrstufig schaltbare High- und Lowpass-Filter ermöglichen Crossover-Setups ohne einen vorgeschalteten externen Prozessor. Durch den Netzteil-Arbeitsbereich ist die LC4004U weltweit einzusetzen. Eingangsseitige Überspannungen bis 400 VAC übersteht der Verstärker ohne Beschädigung. Weiterhin gewährleisten Limiter- und Schutzfunktionen den sicheren Betrieb. Die PKN LC4004U ist im Vertrieb von Pro Audio-Technik Ltd erhältlich.

