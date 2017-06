Ole Schäfer

Voss + Fischer, inhabergeführte Kommunikations-Agentur mit Sitz in Frankfurt am Main, ist ab sofort mit einer Niederlassung in Hamburg vertreten. Geleitet wird die hanseatische Dependance mit zentraler Lage am Rödingsmarkt von Ole Schäfer.

Schäfer startete seine Karriere 2004 bei Voss + Fischer und wechselte 2009 zu Dräger nach Lübeck, wo er die Leitung der Event-Abteilung übernahm. Nach einer weiteren Station bei Dräger als Leiter Kommunikation für den Bereich Sicherheitstechnik folgte die Abteilungsleitung Market Communications & Brand Identity bei Jungheinrich, ehe er zu Voss + Fischer zurückkehrte.

www.voss-fischer.de