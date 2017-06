Nina Maibach

Nina Maibach hat im Frühjahr 2017 bei der Agentur Macevent in Köln die Leitung der Eventabteilung übernommen. Die 37-Jährige bringt umfangreiche Erfahrungen in der Branche mit. Nach ihrer Ausbildung bei der Sal. Oppenheim jr. & Cie. KGaA wechselte Maibach in die hauseigene Eventabteilung und organisierte Veranstaltungen für die Top-Kunden der Bank. Später übernahm sie die Assistenz für den neuen Vorstandsvorsitzenden und konzipierte weiterhin Veranstaltungsformate.

Seit 2015 war sie als Leitung Eventmanagement für die BHF-Bank in Frankfurt tätig. In dieser Funktion verantwortete sie das Marketingbudget und die Veranstaltungsformate der dreizehn Niederlassungen in Deutschland sowie für den Fachbereich Financial Markets. Nach der Übernahme der BHF-Bank durch Oddo & Cie im Jahr 2016 fungierte Nina Maibach als rechte Hand des neuen Wealth-Management-Vorstands, ehe sie aus persönlichen Gründen wieder in die Domstadt zurückkehrte.

(Foto: Leifhelm)

www.macevent.de