Neuer Portrait-Kiosk für den Innenbereich von Peerless-AV

Peerless-AV hat seinen neuen Portrait-Kiosk für den Innenbereich für die neuen ultraflachen Displays und Touchscreen-Bildschirme mit einer Diagonale von 40 bis 55 Zoll und einer Tiefe von weniger als 101 mm eingeführt. Der Hochformat-Kiosk weist ein gewölbtes Design auf und kann für Anwendungen im Innenbereich wie Selbstbedienung, Werbung und Wegweisung beispielsweise in Unternehmen, Einzelhandel, Schnellrestaurants, Nahverkehr oder Krankenhäusern angepasst werden. Der in Großbritannien gefertigte Kiosk wird mit verkürzten Liefer- und Vorlaufzeiten den Kunden in Europa angeboten.

Funktionsmerkmale des neuen Portrait-Kiosks sind unter anderem eine universelle Höhen- und Tiefeneinstellung für die bündige Ausrichtung des Bildschirms und zwei thermostatgesteuerte Lüfter, die die vom Bildschirm und den Komponenten erzeugte Wärme nach außen abführen.

Der Kiosk ist nach dem dynamischen Umkipptest gemäß UL 1667 zugelassen. Seine rechteckige flache Basis kann freistehend oder für mehr Standsicherheit am Boden verschraubt eingesetzt werden. Öffnungen an der Seite und Rückseite ermöglichen die Kabelführung. Um die Aufstellung zu erleichtern, wird der Kiosk vormontiert geliefert. Die zweiteiligen Türen erlauben den direkten Zugang zur Bildschirmmontage und zu Komponenten, die gewartet werden müssen. Ein Einlegeboden sorgt für Ordnung bei Medienplayern und Kabeln, mit Schlössern gesicherte Türen schützen vor Diebstahl und Manipulation.

Der neue Hochformat-Kiosk wird standardmäßig mit in Glänzendschwarz oder Silber pulverbeschichteter Hochleistungsoberfläche ausgeliefert. Es sind zudem benutzerdefinierte Optionen möglich, wie zum Beispiel Oberflächen in RAL-Farben, Vinyl-Logos und Ummantelungen, die der Markenrichtlinie oder der Optik des Standorts entsprechen.

www.peerless-av.com