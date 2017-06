Museumspräsentation der Leibniz-Gemeinschaft mit Eyevis-Touch-Tischen

Anlässlich des 370. Geburtstages und des 300. Todestages von Gottfried Wilhelm Leibniz zeigten die Leibniz-Forschungsmuseen eine gemeinsame interaktive Ausstellung, die mit technischer Unterstützung von Eyevis-Touch-Tischen realisiert wurde. Jedes der acht Museen wählte dazu exemplarisch ein Objekt aus seiner Sammlung aus. Diese Exponate der Ausstellung „8 Objekte, 8 Museen“ wurden an allen acht Standorten in einer Simultanausstellung an jeweils einem großen Multimedia-Tisch mit mehreren virtuellen Ebenen gezeigt, erläutert und erklärt.

Auch unabhängig von der Jubiläumsausstellung „8 Objekte, 8 Museen“ spielen die Eyevis-Touch-Tische eine neue Rolle. Das Leibniz-Institut für Wissensmedien (IWM) in Tübingen hat federführend für die Leibniz-Forschungsmuseen ein digitales Informations-Vermittlungssystem namens EyeVisit entwickelt, das maßgeblich auf den Eyevis-Touch-Tischen als Anwendung läuft und mit Tablets als mobilen Informationsgebern kombiniert wird. Diese Kombination erlaubt es dem Besucher, gezielt und individuell vertiefende Exponat-Informationen abzurufen.

Jeder Tisch besteht aus einem Touch-LCD-Bildschirm Eye-LCD-8400-QHD-V2 mit 84"-Bildschirmdiagonale, Full-QHD-Auflösung und Edge-LED Backlight. Es handelt sich dabei um die größten Touch-Displays für dauerhaften horizontalen Tischbetrieb mit einem Bildschirmmaß von ca. 2,05 x 1,15 m und 50-Punkt Touch-Oberfläche auf Infrarotbasis.

Eine Verspannung sorgt dafür, dass die Displays auch bei Erwärmung auf Betriebstemperatur plan bleiben und sich nicht verbiegen. 6 mm dickes, entspiegeltes Glas bildet die Bedienoberfläche. Als Tischuntergestell wünschte sich die Leibniz-Gemeinschaft eine stabile Spezialanfertigung von Eyevis. Die gebogenen Metall-Untergestelle sind vollständig maßgeschneidert.

