Mathias Pritzkow

Vor neun Jahren startete Mathias Pritzkow bei Jazzunique in der damals noch zehnköpfigen Agentur, jetzt rückt er in die Geschäftsführung der mittlerweile 55 Mitarbeiter umfassenden Agentur auf. Nach seiner Schreinerlehre entschied sich der gebürtige Südbade für das Studium der Innenarchitektur an der Hochschule Mainz.

Nach dem erfolgreich abgeschlossenen Studium und mehreren Jahren als Projektmanager in einem Messebauunternehmen begann Pritzkow seinen Weg bei Jazzunique, als Projektleiter in der Brand Spaces Unit der Agentur. 2015 wurde er zum Abteilungsleiter ernannt.

Als Unit Manager verantwortete er Personal, Kunden und Projekte der Abteilung. Auch als Mitglied der Geschäftsführung wird er diese Aufgaben fortsetzen. Basierend auf der künftigen Zeichnungsberechtigung soll Pritzkow nun noch stärkeren Einfluss auf die personelle und strategische Ausrichtung nehmen.

