Martina Zurmühlen

Seit 1. April 2017 verstärkt Martina Zurmühlen als zweite Geschäftsführerin neben Markus Katterle das Flash-Art-Team. Die studierte Betriebswirtin verfügt über rund zwanzig Jahre Erfahrung in der Live-Kommunikation. Nach Ausbildung und anschließender Tätigkeit in Vertrieb und Marketing in einem mittelständischen Industrieunternehmen übernahm sie 1998 als Projektleiterin die Betreuung der Eventagenturen im FAMAB e.V. und betreute neben dem Event-Award EVA auch alle Aktivitäten auf der Expo in Hannover.

2002 wechselte Zurmühlen zum Kommunikations-Dienstleister Vogelsänger. Als KeyAccounterin war sie dort verantwortlich für Kunden wie Stora Enso, Hella Hueck oder die Messe Düsseldorf. Bei Flash Art Deutschland wird sie sich insbesondere um Personal- und Finanzthemen, die Aufgabenbereiche Marketing und PR sowie den Vertrieb in Deutschland kümmern.

Dies soll Markus Katterle zukünftig mehr Raum für kreative Aufgaben und die Entwicklung von Multimedia-Shows für nationale und internationale Kunden lassen. Außerdem verantwortet Katterle weiterhin die Betreuung des internationalen Netzwerks sowie alle technischen Themen.

www.flashart.com