Huss Licht & Ton neuer Prolyte-Vertriebspartner in Deutschland





Huss Licht & Ton ist neuer Distributor für Prolyte in Deutschland. Das seit 1989 in Langenau ansässige Unternehmen vertreibt ab sofort Traversen und Bühnenpodeste von Prolyte. Um seinem Kundenstamm die komplette Range an Traversen und Bühnenzubehör anbieten zu können, trat Huss an die Prolyte Group mit der Idee einer Zusammenarbeit beider Unternehmen heran.

„Süddeutschland und Österreich sind europaweit die wirtschaftsstärksten Regionen. Hier muss Prolyte stärker vertreten sein. Schon seit längerem suchten wir nach einem geeigneten Partner in diesem Gebiet - mit Huss Licht & Ton haben wir ihn gefunden“, kommentiert Henry Schuil, verantwortlicher Distributor Manager bei der Prolyte Group. Ab sofort kann das komplette Sortiment von Prolyte über Huss bezogen werden. Im neuen Prolyte-Markenshop des Unternehmens sind die gängigsten Produkte gelistet.

Foto (v.l.n.r.): Eric Laanstra, Verena Ulm, Henry Schuil und Christof Huss.

www.huss-licht-ton.de

www.prolyte.com