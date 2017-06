Harry De Lon

Seit 1. April 2017 verstärkt Harry De Lon das Sales-Team bei LMP. Der 61-Jährige ist in seiner neuen Funktion bei LMP für das Theater- und TV-Geschäft zuständig. In seiner Laufbahn konnte De Lon vielfältige Erfahrungen in den Bereichen Bühnen- und Beleuchtungstechnik sammeln. Sein Schwerpunkt lag dabei auf dem Repertoiretheater. Er war unter anderem bei der Bayerischen Staatsoper in München beschäftigt. Danach folgten verschiedene Aufgaben in der professionellen Beleuchtungsindustrie.

So widmete sich De Lon unter anderem der Implementierung der Movinghead-Technologie in den Bereichen TV und Theater und war danach als Vertriebsleiter bei einem deutschen Hersteller für LED-Movingheads tätig. In den letzten drei Jahren arbeitete er als Vertriebsmitarbeiter bei Elation Professional. In dieser Funktion widmete er sich unter anderem der Etablierung des Elation-Portfolios im deutschen Markt. Sein Wechsel zu LMP erfolgte im Zuge der Vertriebsübernahme von Elation Professional durch LMP.

