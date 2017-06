GLP-Scheinwerfer bei „Dragonland“-Festival im Einsatz

Mit der technischen Durchführung des neuen, dreitägigen EDM/Pop-Festivals „Dragonland“ in Hong Kong wurde AHM Engineering von der ausführenden Agentur Playerone beauftragt. Unter der Leitung von Lichtdesigner Stephen Hui, Co-Designer Ma Ping-Che und Projektmanager Jeffrey Lee installierte die AHM-Crew insgesamt zwanzig Impression X4 Bars sowie 90 Impression X4 LED-Movingheads von GLP.

Am ersten Festivaltag setzte Stephen Hui für Leon Lai ein Lichtdesign um, das stark an dessen laufende „Penguins“-Tournee angelehnt war, inklusive eines extralangen Catwalks ins Publikum und zusätzlichen Trusstowern, an denen zwanzig Impression X4 installiert wurden. An den beiden Folgetagen gehörte dann das Set den lokalen und internationalen Pop- und EDM-Acts, von denen fast alle mit eigenen Lichtdesignern anreisten.

www.glp.de