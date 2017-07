Gahrens + Battermann stattet politischen Aschermittwoch der CSU aus





Am 1. März 2017 trafen sich die Parteimitglieder der CSU zum alljährlichen politischen Aschermittwoch in der Dreiländerhalle in Passau. Gahrens + Battermann sorgte erneut für die medientechnische Ausstattung und setzte dafür u.a. eine LED-Wandkonstruktion aus verschiedenen Absen-LED-Modulen ein.

„Wir haben in vier Tagen knapp 60 Tonnen Material verbaut“, sagt Philipp Schmid, Projektverantwortlicher aus der Niederlassung München von Gahrens + Battermann. Die LED-Wandkonstruktion mit einer Gesamtfläche von über 200 qm bildete das medientechnische Highlight der Veranstaltung.

Sie bestand aus insgesamt 300 Absen A3 Pro S-Modulen in der halbrunden Form einer aufgehenden Sonne und 380 Absen X5-Modulen. Diese bildeten zwei LED-Wandelemente in konkaver Bauform, die jeweils seitlich von der Absen A3-Wand positioniert waren.

Die Zuspielung des Contents erfolgte mit Pandoras Box sowie Barco E2, für die Beschallung sorgten 105 Kara- und Kiva-Module der Marke L-Acoustics. Für die Ausleuchtung der Bühne und der Halle kamen 100 Stufenlinsenscheinwerfer sowie 70 Mac Quantum Wash-Scheinwerfer zum Einsatz. Während der laufenden Veranstaltung wurden die besten Bilder mit zwölf Kameras eingefangen und in Echtzeit über einen Online-Livestream auf der Website der CSU übertragen.

www.gb-mediensysteme.de