Gahrens + Battermann inszeniert Pianistenpreis

Der Internationale Deutsche Pianistenpreis wurde am 5. April 2017 im großen Saal der Alten Oper Frankfurt prämiert. Von den rund 1.200 Zuschauern beteiligten sich mehr als die Hälfte am Voting des Publikumspreises. Gahrens + Battermann stellte für diesen Prozess aus der Software-Familie G+B Interactive ein Votingsystem via BYOD (Bring your Own Device) zur Verfügung.

Die Zuschauer konnten mittels eines installierten lokalen W-Lan-Netzwerkes über das eigene Smartphone ihre Stimme für den Favoriten abgeben. Die Bilder des Abends wurden für das Publikum mittels Videoprojektionstechnik von Gahrens + Battermann im Saal der Alten Oper übertragen. Ein Lichtkonzept rundete das Leistungspaket des Event-Dienstleisters ab.

(Fotos: Anna Meuer/International Piano Forum)

