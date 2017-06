Fischer präsentiert Mini-Allrounder "The Snap"





Neu im Angebot der Fischer Vertriebsgesellschaft mbH und ab sofort lieferbar: "The Snap", ein kleiner Allrounder für die Kabelführung. "Genial", meint Geschäftsführer Thomas Fischer, "so eine kleine, feine Erfindung habe ich in meinen über 35 Jahren als professioneller Veranstaltungstechnik-Dienstleister und -Vertrieb noch nicht gesehen." Das Unternehmen präsentiert "The Snap" auf der Fachmesse Stage Set Scenery, die vom 20. bis zum 22. Juni 2017 in Berlin stattfinden wird.



Doch was genau ist "The Snap"? Snap ist ein neuartiges Trusstool, eine Klammer aus Plastik, die das Befestigen und Organisieren von Kabeln und Steckdosen innerhalb von Traversenkonstruktionen enorm vereinfacht, da es durch leichte Handhabung Zeit bei Auf- und Abbau spart. Es ersetzt den bislang üblichen Einsatz von Klebebändern und Kabelbindern und senkt damit nicht nur die Kosten, sondern erspart auch lästiges Entfernen von alten Kleberesten. Das Verlegen von Leitungen wird zudem durch die leichte, einhändig mögliche Handhabung stark beschleunigt.



Das während des laufenden Tagesgeschäftes oftmals ruppige Losreißen von Iso-Band-Befestigungen entfällt, zudem ist "The Snap" auch noch unbegrenzt wiederverwendbar. Die Klammer ist kompatibel zu allen Traversen und Gerüsten mit 48-51 mm Gurtrohr. Eine Montage ist auch im sonst ungenutzten Brace-Bereich möglich.



Technische Möglichkeiten



The Snap fasst Kabelmengen bis zu einem Gesamtquerschnitt von ca. 950 mm²; der geteilte Bügel eignet sich zur Aufnahme von Tragmitteln/Drahtseilen bis zu einem Durchmesser von 10 mm und hat einen einhändig verriegelbaren Kabelbügel, der sich optional mit einem kleinen Gummiring aufrüsten lässt. Dieser ermöglicht ein Niederhalten von einzelnen Kabeln direkt am Gurtrohr. Die kleine Klammer bietet einen abrutschsicheren Reibschutz zwischen Traverse und Tragmittel und ist mit oder ohne Steckdosenhalter in den Farben „Aluminium pressblank“ sowie schwarz erhältlich.



"Ziel des Herstellers war es, ein Tool für Profis zu entwickeln, das einfach in der Handhabung, günstig in der Anschaffung und langlebig und flexibel in der Anwendung ist. Das ist mit 'The Snap' auf jeden Fall gelungen", freut sich Geschäftsführer Thomas Fischer. Der Vertriebsprofi hat bereits angekündigt, bei der Erstellung von Sonderlösungen zu helfen, um Geräte und Systeme kompatibel zu CatCore machen.



Auf der Stage Set Scenery ist die Fischer Vertriebsgesellschaft in Halle 20, Stand 329, zu finden. Jeder Besucher, der seine Kontaktdaten hinterlässt, erhält ein Muster von "The Snap" gratis.





www.fischer-online.de





Foto: Stephan Kwiecinski