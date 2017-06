ETC stellt Prodigy P2-Seilwinde vor

Die neue Prodigy P2-Seilwinde von ETC mit einem Gewicht von 130 Kilogramm (nur Antriebskopf) und fester Geschwindigkeit weist eine Hubkapazität von 300 Kilogramm auf. Sie kann dabei entweder als eigenständiges Komplettsystem zum Einsatz kommen oder mit größeren Seilwinden in einem Hybridsystem kombiniert werden.

Bei einer Drahtseilstärke von 5 Millimetern ist ein Verfahrweg von 15 Metern mit bis zu acht Seilen möglich. Die P2-Seilwinde lässt sich in die ETC-Familien QuickTouch und Foundation-Maschineriesteuerungen integrieren. Die Bedienung ist intuitiv.

Die P2 kann mit oder ohne Kompressionsschiene von ETC installiert werden und eignet sich auch für kleine Räume, ohne dass zusätzliche seitliche Lasten auf das Gebäude einwirken. Nutzer können mit der P2 zudem Schnürbodenblöcke - unabhängig von den architektonischen Montagepunkten des Gebäudes - positionieren und die angebrachte Last so auf eine für die Last optimierte Weise transportieren. Eine Anpassung an die Anforderungen der Gebäudestruktur ist somit nicht mehr notwenig.

Lastzelle und Schlaffseilerkennung gehören bei der P2 zur Ausstattung. Zudem verfügt die Seilwinde über ein selbstsicherndes Schneckengetriebesystem sowie eine Hochmomentbremse zur Unfallvermeidung. Die Steuerelektronik der P2 ist in die Seilwinde integriert und umfasst festverdrahtete Totmann- und Not-Halt-Schaltungen. Die Integration weiterer Seilwinden in ein Prodigy P2-System oder die Erweiterung existierender Seilwinden ist möglich.

www.etcconnect.com