ETC stellt neue Dual-Tech-Sensoren und Kontaktschnittstellen für Unison Echo vor





ETC präsentiert mit Dual-Tech-Sensoren und Schaltkontaktmodulen zwei Erweiterungen für die Unison-Echo-Architektur-Lichtsteuerung. Die neuen Dual-Tech-Sensoren dienen der Einhaltung von Gebäudeenergieverordnungen. Die zwei Schaltkontaktmodule ermöglichen zudem eine nahtlose Einbindung anderer Systeme.

Für Räume, in denen keine Bewegung nicht gleichbedeutend mit einem leeren Raum ist, bieten die Dual-Tech-Sensoren eine Lösung zur kontinuierlichen Beleuchtung. Die Sensoren verbinden dabei eine passive Infrarot-Erkennung (PIR) mit einer akustischen Erkennung und eignen sich so nahezu für jede Raumgröße und Konfiguration. Erhältlich sind sie als Optionen für Wand-, Decken- oder Schaltermontage und in verschiedenen Farbausführungen.

Mittels verschiedener Modelle zur Präsenz- oder Abwesenheitserkennung erfüllen die Dual-Tech-Sensoren vorhandene Energieverordnungen, ohne dass sie dabei komplizierte Konfiguration benötigen. Zu den weiteren Features des Dual-Tech-Sensors zählen eine Bewegungstestfunktion zur Kontrolle der Erfassung, die Erkennung geringfügiger Bewegungen bis zu einem Abstand von vierzehn Metern und mehrere Funktionsoptionen für die meisten Anwendungen. Die Sensoren verfügen über UL-Zulassung und CE-Kennzeichnung, sie erfüllen ASHRE 90.1 und CA Title 20/24-Vorgaben.

Mit den neuen Echo-Schaltkontaktmodulen von ETC soll die Systemintegration vereinfacht werden: Die Schnittstellen sind in Versionen mit vier Eingängen oder vier Ausgängen erhältlich und integrieren Echo-Systeme reibungslos in andere Steuersysteme. Das Echo-Eingangs-Schaltmodul (ECII) kann spannungsführende oder spannungslose Signale verarbeiten und nutzt das Einschalten des Stromkreises, um Aktionen im Echo-Steuersystem zu aktivieren. Als Auslöser kann ein Kippschalter ebenso zum Einsatz kommen wie ein Steuersignal von einem unternehmensweiten AV-System. Mit der EchoAccess App können Nutzer den Auslöser zudem entsprechend der Anforderung des Systems konfigurieren.

Das Echo-Ausgangs-Schaltmodul (ECOI) kann Signale zur Steuerung externer Geräte erzeugen. Ein Signal kann als Bestandteil eines jeden Presets oder einer Zonenkontrolle erzeugt werden, um automatisch eine externe Aktion auszulösen - beispielweise das Einschalten eines Projektors oder eine Jalousie-Steuerung. Zusätzlich eignet sich das Echo-Ausgangs-Schaltmodul für die Übertragung des Systemstatus an Drittsysteme und kann so allen Systemen des Unternehmens den aktuellen Status des Lichtsystems vermitteln. Beide Echo-Schaltkontaktmodule verbinden das Echo-System mit größeren Installationen.

www.etcconnect.com