Ernst Smolka

Die Hess GmbH Licht + Form, Hersteller von gestalteten Außenleuchten und Stadtmobiliar mit Sitz in Villingen-Schwenningen, verändert seine Geschäftsführung: Dr.-Ing. Ernst Smolka wird zum 1. Juli 2017 zum Geschäftsführer bestellt und tritt nach einer kurzen Übergangsphase die Nachfolge von Interims-Manager Louis van Uden an.

Smolka absolvierte ein Physikstudium an der Universität Karlsruhe und der Oregon State University in den USA und promovierte am Lichttechnischen Institut der Fakultät für Elektrotechnik in Karlsruhe. Der 53-Jährige bringt Managementkompetenz sowie eine langjährige Berufs- und Branchenerfahrung mit.

So bekleidete er seit Beginn der 1990 Jahre mehrere Führungspositionen, unter anderem als Technischer Leiter, Entwicklungs- und Forschungsleiter sowie Geschäftsführungspositionen mit Verantwortlichkeiten für Vertrieb, technische Projektentwicklung, Lichttechnik und Produktion. Zuletzt zeichnete Ernst Smolka für das Deutschlandgeschäft eines der weltweit größten Unternehmen der Lichtindustrie verantwortlich.

www.hess.eu