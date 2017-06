Crestron auf der Eunis 2017

Crestron hat bei der Eunis 2017 als Platin-Sponsor seine neuen Technologien für den Bildungssektor vorgestellt. Neben DigitalMedia und DMPS-Präsentationslösungen zeigte Crestron auf dem Kongress, der in der Universität Münster abgehalten wurde, auch die kombinierte Überwachungs- und Raumbuchungssoftware Crestron Fusion.

Die DigitalMedia-Technologie von Crestron wurde speziell für die Verwaltung und Verteilung digitaler AV- und Steuersignale entwickelt. Die DigitalMedia Presentation Systems (DMPS) 3-Series besteht aus fünf Modellen, die darauf ausgelegt sind, die funktionalen und Budget-Anforderungen für Räume beliebiger Größe - von großen Hörsälen bis zu kleinen Besprechungsräumen - zu erfüllen.

Zu den wichtigsten Lösungen, die Crestron in diesem Jahr vorstellte, gehören die kleinen DM-Lösungen, darunter der neue HD-MD-400-Switcher und -Extender, der eine HD-AV-Präsentationslösung für Klassenzimmer und Besprechungsräume liefert.

Frank Boshoven, Business Development und EMEA Education Program Manager bei Crestron, hielt einen Vortrag zum Thema „Maximising Productivity and Learning Time - Fundamentals and Requirements in the Usage of AV Technology“. Dabei erläuterte er, wie sich die AV-Technologie im schulischen Umfeld einsetzen lässt, um mehr Effizienz zu schaffen und das Lernerlebnis zu optimieren.

www.crestron.eu