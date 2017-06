Christian Hähnel

Seit dem 15. Februar 2017 verstärkt Christian Hähnel den technischen Außendienst Support (ATS) von Audio-Technica Deutschland. Mit Sitz in Hamburg wird Christian Hähnel alle Produktlinien (Audio-Technica, Clear-Com, Wisycom, Allen & Heath) bundesweit unterstützen.

„Wir freuen uns sehr, in Christian einen erfahrenen FOH-Mann und System-Tec gefunden zu haben. Er wird das nunmehr siebenköpfige Team ‚on the road’ bereichern“, so Sales & Marketing Director Tom Mikus.

www.audio-technica.de