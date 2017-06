BrightSign-Player steuern Kino-Signage bei Vue Entertainment





Für ihre neue Signage-Installation in elf Vue-Kinos entschied sich die britische Kinokette Vue Entertainment für die Digital Signage-Mediaplayer XD232 von BrightSign. Vue Entertainment wendet sich in 85 Kinos in UK und Nordirland von vormals statischen Postern und Werbematerialien in schwacher Auflösung hin zu digitalen Medien.

Die Kinokette beauftragte den Systemintegrator 360 Digital mit einem Digital Signage-Rollout in zunächst zehn Spielstätten. Ursprünglich sah das Projekt vor, die existierenden statischen Promotionsplakate zu digitalisieren und eine Videowall aus neuen Bildschirmen zu installieren.

Nachdem diese zehn Spielstätten Erfolge vermeldeten, fragte Vue bei 360 Digital nach einer Spezifikation für ein neu zu bauendes Kino im englischen Darlington an und abonnierte überdies die BrightSign Network Enterprise Edition, um die Inhalteverteilung an ihre Kinos zu hosten.

Vue bewirbt den hauseigenen Snack- und Werbeartikelverkauf sowie die Vue-Clubmitgliedschaft über HTML5 und Video. Aus einem Office heraus schafft ein kleines Team Verwaltung und Unterstützung des gesamten Netzwerks. Gezeigt werden auch Filmtrailer und Werbung, passend zur Tageszeit und zum Genre des anstehenden Kinofilms. Relevante Werbespots kommen so zur gewünschten Zeit an die vorgesehene Zielgruppe.

Einer der Vorteile einer digitalen Plattform besteht darin, dass sich spezielle Promotionen wie Erstankündigungen anstehender Filmpremieren leicht umsetzen lassen. In der Vergangenheit wurden die Poster vor Ort jedes Mal ausgewechselt. Jetzt erfolgt dies praktisch sofort und erfordert keine Mannschaft zur Auswechslung der Plakate.

Die genaue Konfiguration und Spezifikation der Signage hängt ab von Größe und Zuschnitt des jeweiligen Filmtheaters. Am neuen Standort Darlington bewerben dreizehn synchronisierte Samsung UE55D-Einzelbildschirme an den Verkaufsständen Essen, Getränke und das aktuelle Filmprogramm.

Im Foyer zeigt eine Videowall aus neun, ebenfalls durch BrightSign synchronisierten Screens aktuelle Trailer, um das Publikum zur baldigen Rückkehr zu animieren. Alle Bildschirme werden von vernetzten BrightSign XD232-Playern in Full HD-Auflösung gesteuert. Das Projekt soll 2017 in UK weiter fortgesetzt werden.

www.brightsign.biz