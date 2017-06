Arkaos erweitert Kling-Net um zwei neue Interfaces

Mit Kling-Net stellte Arkaos vor einigen Jahren ein neues Plug & Play-Protokoll vor, das es dem Anwender erlaubt, ohne Vorkenntnisse im Bereich Netzwerk- und Art-Net-LED-Pixel einen Medienserver in Echtzeit zu bespielen. Mit den beiden Interfaces KlingForce LED und KlingForce DMX erweitert Arkaos das Protokoll nun um zwei Hardware-Komponenten, welche die Einbindung von SinglePix-LED-Streifen und Standard-DMX-Komponenten in das Kling-Net erlaubt.

Die beiden Interfaces unterscheiden sich durch die Art ihrer Ausgänge. KlingForce LED kann an seinen acht Schnittstellen flexible LED-Streifen unterschiedlicher Hersteller mit verschiedenen Protokollen und mit Spannungen versorgen. Anwender geben in der Arkaos-Software das entsprechende Protokoll sowie die Anzahl der verwendeten LED-Pixel an. Durch die automatische Überwachung aller Parameter, wie beispielsweise Stromaufnahme und Kompatibilität, sind Fehler bzw. Defekte seitens der Ansteuerung unmöglich.

Mit dem KlingForce DMX steht die bidirektionale Intelligenz des Kling-Net nun auch für Standard-DMX-Equipment zur Verfügung. Ausgangsseitig erhalten Anwender bei diesem Interface vier DMX-Schnittstellen, die zusammen bis zu 2.048 DMX-Kanäle in das Kling-Net integrieren. Auch hier erfolgt die Konfiguration direkt aus den bekannten Software-Lösungen von Arkaos heraus. Beide Interfaces können mittels des internen 2-Port-Switches im Daisy-Chain-Verfahren miteinander verbunden werden.

www.lmp.de