Apart Audio präsentiert neue Mischverstärker der MA-Serie





Apart Audio präsentiert seine erneuerte MA-Serie an 70/100-V-Mischverstärkern für den Einsatz in Gewerbe und Industrie. Zentrales Element auf der Frontseite der neuen Modelle MA30, MA60, MA120 und MA240 ist der hintergrundbeleuchtete Lautstärkeregler. Dieser regelt die Ausgangslautstärke der mittels Quellenauswahl-Taster aktivierten Eingänge. Je nach Modell stehen zudem ein bis zwei Pegelregler für die Mikrofoneingänge bereit. Auf der rechten Seite geben fünf Anzeigen inklusive VU-Meter Aufschluss über die angewählte Quelle sowie den Ausgangspegel.

Die 9,5"-Mischverstärker MA30 und MA60 verfügen auf 2 HE über jeweils einen symmetrischen Mikrofon-/Line-Mono-Eingang, zwei Stereo-Line-Musik-Eingänge (mono-summiert), einen Prioritätseingang für Notfalldurchsagen sowie einen symmetrischen Mono-Mikrofoneingang für Sprechstellen. Neben den regulären Lautsprecherausgängen auf Euroblock mit integrierter Bass-/Höhen-Klangregelung für die Abnahme an 4 Ohm bzw. 70 V oder 100 V stehen bei den MA30 und MA60 zudem ein Mono-Vorverstärkerausgang sowie ein Prioritätsausgang für Notfalldurchsagen bereit.

Die 19"-Mischverstärker MA120 und MA240 wurden auf den professionellen Festinstallationseinsatz abgestimmt und bieten Anwendern auf 2 HE jeweils zwei symmetrische Mikrofon-/Line-Mono-Eingänge, vier Stereo-Line-Musikeingänge (mono-summiert), einen Prioritätseingang für Notfalldurchsagen sowie einen symmetrischen Mono-Mikrofoneingang für Sprechstellen. Im Vergleich zu den kompakten MA30 und MA60 verfügen die beiden 19"-Modelle ausgangsseitig zusätzlich über einen Record-Ausgang, über den das Signal des Mischverstärkers aufgenommen oder weiterverteilt werden kann.

Ebenfalls neu ist das separat erhältliche MA3060-19-Montage-Kit zur flexiblen Montage der 9,5"-Mischverstärker MA30 und MA60 in ein 9,5"- bzw. 19"-Rack, zur Befestigung unter einer Regal- oder Tischplatte sowie zum Zusammenschluss von zwei 9,5"-Geräten zu einer 19"-Einheit.

www.sea-vertrieb.de