Anthony Sinclair

Der deutsche Infrastrukturdienstleister EPS steigt mit einer neuen Niederlassung in England in den britischen Markt ein. Sitz der Firma ist in Worksop, in der englischen Region Nottinghamshire. Als Geschäftsführer fungiert Anthony Sinclair, der seit mehr als fünfzehn Jahren in der Eventbranche tätig ist und in dieser Zeit zahlreiche Musik- und Sportevents wie das Glastonbury Festival oder die Olympischen Spiele in London und Rio de Janeiro betreute.

www.eps.net