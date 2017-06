Ambion wählt Philips-Equipment für „Pop Meets Classic“ in Braunschweig





Beim „Pop Meets Classic“ (PMC)-Konzert am 29. April 2017 in der ausverkauften Volkswagen Halle Braunschweig traten die Singer-Songwriter Ayke Witt und Anna Depenbusch, die Comedian Harmonists in Concert, der Rapper MC Rene, der kroatische Künstler Matej Meštrović sowie die Rockbands The Esprits und Mother Black Cat gemeinsam mit dem Staatsorchester Braunschweig unter der musikalischen Leitung von Helmut Imig auf.

Die Ambion GmbH aus Kassel betreute die Produktion, erstellt die technische Planung und das Bühnendesign und stellte darüber hinaus die komplette Licht- und Videotechnik mitsamt der Operatoren. Stephan Aue, PMC-Veteran der ersten Stunde, kreierte erneut das Licht- und Bühnendesign der Produktion.

Sechs Philips VariLite VL6000 Beam kamen auf der Showbühne zum Einsatz. „Ich hatte schon auf der letzten Bosse-Tour Erfahrungen mit der Lampe gesammelt und wollte sie unbedingt bei PMC unter Showbedingungen als Speziallampe nutzen“, erläutert Stephan Aue.

„Zur Hinterleuchtung der Bühnenpodeste suchte ich zudem nach einem Striplight und habe mich letztlich für die Philips Showline eStrip 10 entschieden, von denen ich insgesamt zwölf Stück verbaute“, so Aue weiter. „Durch den Einsatz der Geräte als Hinterleuchtung konnten wir auch Farbverläufe abbilden, weil wir auf jede einzelne Zelle Zugriff hatten.“

(Fotos: Malte Schmidt)

www.castinfo.de