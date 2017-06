Absen-System in ungarischem Nachrichtenstudio installiert

Die ungarische Nachrichtensendung „Tenyek“ auf TV2 hat Absen für die Neugestaltung ihres Studios ausgewählt. Die Nachrichtenredaktion entschied sich für ein 12,8 x 2,4 m großes, abgerundetes Hintergrund-Surrounddisplay zum Abspielen von nachrichtenbegleitenden Videos, Bildern und Grafiken. Das aus 256 Absen A1.9-Ultra-High-Definition (UHD)-LED-Anzeigen bestehende System wurde von Visual Creative, Absens neuem VAP-Partner in Ungarn, aufgestellt. Visual Creative übernimmt auch die Wartung der Anzeige.

Die modulare Absen A1.9-Anzeige mit 1,9 mm Pixel Pitch und 160° Betrachtungswinkel strahlt in einer Helligkeit von 1.000 Candela. Die Farbpalette wird durch einen schwarzen, entspiegelten SMD-Rahmen betont. Durch ein kabelloses integriertes 3-in-1-Platinendesign konnte die Absen A1.9 zügig in das TV-Studio eingebaut werden. Visual Creative leistete die Aufstellung in einem Zeitraum von zwei Wochen, direkt im Anschluss an die Neugestaltung des Hauptstudios.

