Technology Innovation Days 2017 mit großem Teilnehmerzuspruch

Am 14. und 15. Februar 2017 hat Lawo gemeinsam mit den Technologie-Partnern Arista, Sony und Rohde & Schwarz die Technology Innovation Days 2017 im 3IT - Innovation Center for Immersive Imaging Technologies in Berlin veranstaltet.

Mehr als 130 Besucher informierten sich mit Vorträgen und Workshops der Technologie-Unternehmen über aktuelle Themen rund um aktuelle Trends der IP-Broadcast-Technologie, HDR sowie Immersive Audio und Video. Die Abendveranstaltung am Ende des ersten Tages nutzten viele Gäste, um neue Kontakte für einen Erfahrungsaustausch zu knüpfen und Ideen auszutauschen.

Das Format soll weitergeführt werden, der Termin für die nächste Veranstaltung steht bereits fest: Die Technology Innovation Days at 3IT in Berlin 2018 finden vom 21. bis 22. Februar 2018 statt.

www.lawo.com