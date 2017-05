Satis&fy realisiert CeBIT-Messestand für TAG Heuer





Für die Vorstellung der Uhrenkollektion TAG Heuer Connected Modular 45 auf der CeBIT 2017 in Hannover hat Satis&fy einen Messestand realisiert. Neben den bei Messebauten üblichen Standardleistungen - wie Rückwandanfertigung, Flächenausleuchtung inklusive Profiler für diverse Highlights, doppeltem Messeboden für die Kabelführung, Storage-Raum mit Regalen, Schränken und Stromversorgung, Mobiliar mit Ray Countern, Cuben für Prospekte, Tischen, Stühlen etc. - wurden einige Sonderanfertigungen durch die Satis&fy-eigenen Werkstätten benötigt.

So wurden zwei Wand-Portale zur Aufnahme von Spezialbildschirmen angefertigt, außerdem von TAG Heuer konzipierte Tische, auf denen die Uhren angeschaut und ausprobiert werden konnten. Diese Tische wurden mit Halterungen für die Uhren versehen, in deren Oberfläche iPads zur Ansteuerung der Android-Wear-Funktionen der Uhren eingelassen wurden.

„Die Tische sind mit LEDs hinterleuchtet gewesen und hatten an den Flanken aus Metall gefräste Muster“, erklärt Maren Vey, Projektleiterin bei Satis&fy. „Die Tischplatten wurden mit grauem Leder überzogen, alles in sehr hochwertiger Ausführung, da der Kunde Wert auf Qualität und Wiederverwendbarkeit der von uns gefertigten Objekte legt. Die Uhrenhalter sind obendrein so gebaut, dass die Uhren von unten abschließbar und somit diebstahlgeschützt sind.“

Für den Rennanzug und den Helm, die neben einem F1-Showcar von Red Bull Racing, mit dem der Luxusuhrenhersteller seit 2016 partnerschaftlich verbunden ist, als Eye-Catcher und Dokumentation der Partnerschaft zur Verfügung gestellt wurden, konstruierte Satis&fy spezielle Acrylglas-Casings.

(Fotos: Marc Baitz)

www.satis-fy.com