Satis&fy beleuchtet Center Stage der Musikmesse/Prolight + Sound mit Elation-Scheinwerfern

Neben den aktuellen Beleuchtungstrends am Stand von Elation Professional konnten die Besucher der Musikmesse/Prolight + Sound 2017 in Frankfurt am Main eine Auswahl an Elation-Scheinwerfern auf der Center Stage in Aktion erleben. Die Center Stage befand sich auf dem zentralen Freigelände der Musikmesse und diente an allen Messe-Tagen als Bühne für Bandperformances und Produktdemos.

Für die gesamttechnische Ausstattung der Center Stage zeichnete Satis&fy verantwortlich. Neben der Bereitstellung des licht-, video- und tontechnischen Equipments übernahm Satis&fy zudem das Operating am FOH-Platz.

Für die Bestückung des Lichtrigs setzte Satis&fy größtenteils Elation-Scheinwerfer ein, darunter 26 x Platinum FLX Hybrid-Moving-Heads, 28 x LED-Bars aus der SixBar-Serie, 10 x ACL 360 Matrix LED-Moving-Head-Panels, 8 x DTW Blinder 700 IP mit variabler Farbtemperatur, 4 x Proton 3K LED-Stroboskope sowie 4 x Proton 3K Color LED-Farb-Stroboskope.

(Foto: Anna Imm Photography)

