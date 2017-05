Neuheiten von Klotz AIS vorgestellt

Mit diversen Produkten aus den Bereichen Premade, Systeme und Kabelmeterware war Klotz AIS auf der Prolight + Sound 2017 in Frankfurt am Main vertreten. Am Messestand wurde ein Programm aus Neuheiten, Bestsellern und OEM-Artikeln präsentiert. Ein 70-Zoll-Touchscreen zeigte aktuelle Produktvideos und stellte den neuen Onlineshop des deutschen Herstellers vor.

Als Neuheiten waren u.a. folgende Artikel auf der Prolight + Sound zu sehen: das OL22P OmniLive-Pur-AES/EBU-Multicore-Kabel, welches sich besonders für die Übertragung von AES/EBU-Signalen über große Strecken im Touring-Betrieb eignet; das VD083LP, der „kleine Bruder“ des VD125LPS, für bis zu 70 m Übertragungslänge bei 6,1 mm Außendurchmesser; das überarbeitete Premade-DMX- und AES/EBU-Programm, sowohl für den MI-Bereich in Verpackung, als auch für den Pro-Bereich ohne Verpackung.

www.klotz-ais.com