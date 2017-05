Neuer Rundsteckverbinder von Harting

Der M12 PushPull von Harting war bislang in einer geraden Ausführung in den Kodierungen A-, D- und X erhältlich, wobei nur die male-Varianten am Markt verfügbar waren. Harting vervollständigt diese Steckverbinderlösung nun mit neuen Gehäuseformen und den female Pendants.

Passend gibt es auch eine geräteseitige Flanschdose. Diese ist wie alle neuen Harting M12-Flanschdosen sowohl für dem M12 PushPull geeignet, aber auch rückwärtskompatibel zur Schraubverriegelung. Um beengte Platzverhältnisse, beispielsweise in einem Zug, zu entschärfen, sind alle M12 PushPull-Kodierungen nun auch in einer gewinkelten Gehäuseform erhältlich. Durch den seitlichen Kabelabgang kann der Abstand der Gehäusetür zu dem oder den Switchen verringert werden.

www.harting.com