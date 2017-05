National Symphony Orchestra nutzt Lawo-Mischpult bei Radioauftritt

Alljährlich lädt der US-amerikanische öffentlich-rechtliche Sender NPR (National Public Radio) bekannte Bands zur Sendung „All Things Considered“ ein. In diesem Morgenprogramm spielen die Musiker live in einem eigens für diese Sendung eingerichteten Studio des NPR-Sendezentrums in Washington, D.C.

Am 27. Februar 2017 versammelten sich mehr als 70 Mitglieder des National Symphony Orchestra - das Sinfonieorchester der Hauptstadt - im NPR Studio 1, um die Radioshow musikalisch zu begleiten. Die komplette Performance wurde von einem Lawo mc²66-Audio-Produktionsmischpult von NPR abgemischt.

Das Lawo-Pult ist Teil eines Projekts, das in seiner Gesamtheit drei Broadcast-Studios, zehn Produktionseinheiten, sechs Produktionsräume und das Technical Operations Center umfasst. Neben der mc²-Konsole im Studio 1 kommen im gesamten Gebäude Lawo Sapphire- und -Crystal-Radiomischpulte zum Einsatz, die über eine MADI-basierte Kreuzschiene vernetzt sind und über doppelt-redundante Lawo Nova73-Audio-Router-Systeme gesteuert werden.

