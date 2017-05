LMP übernimmt Vertrieb von Elation Professional

Die LMP Lichttechnik Vertriebs GmbH wird ab sofort die Produkte des amerikanischen Herstellers Elation Professional in Deutschland vertreiben. Elation bedient den europäischen Markt vom Unternehmenssitz im niederländischen Kerkrade aus - mit dem neuen Vertriebspartner möchte man eine größere Nähe zu deutschen Kunden erzielen. Zudem könnten LMP-Kunden und auch LMP selbst hinsichtlich Schulungen und Produktdemonstrationen vom Elation-Showroom in Kerkrade profitieren, so LMP-Geschäftsführer Marc Petzold.

www.elationlighting.eu

www.lmp.de