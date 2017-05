Langfristige Partnerschaft zwischen Christie und Barbican Centre





Im vergangenen Jahr hat Christie eine langfristige Partnerschaftsvereinbarung mit dem Barbican Centre in London unterzeichnet. Diese beinhaltet die Lieferung visueller Technologien an das Kunst- und Studienzentrum. Dabei werden die öffentlichen Bereiche des Barbican umgestaltet und es entstehen neue Plattformen für das laufende künstlerische Programm und neue Anlaufstellen für die Kommunikation mit der Öffentlichkeit.

Christie stellt unter anderem Laser-Phosphor-Projektoren, LED-Videowände sowie Christie MicroTiles und Christie Pandoras Box-Medienserver zur Verfügung, die an den Eingängen, in den Foyers und an zentralen Stellen des Gebäudes zu finden sind. Im Gegenzug erhält Christie Zugang zu Besprechungsräumen und Konferenzausstattung, um dort Partner und Kunden zu empfangen.

28 Christie Velvet-3 mm-LED-Module wurden über dem Haupteingang in der Silk Street installiert, um Besucher mit gezielten Mitteilungen zu begrüßen. Die Inhalte stammen vom Barbican Centre selbst und wurden für die sieben Meter breite LED-Konfiguration maßgeschneidert. An drei anderen zentralen Punkten zeigen Projektoren der HS-Serie - die im Hochformat projizieren - ebenfalls Inhalte des Barbican Centre.

Bereits seit dem Sommer 2016 bespielen zwei Christie Laser-Phosphor-Projektoren der HS-Serie, die über die Pandoras Box angesteuert werden, zwei separate Flächen im Foyer, darunter „Numina“ von Zarah Hussain. „Numina“ ist ein hexagonales Gitter, das durch Projection Mapping mit geometrischen Mustern bespielt wird, die durch die traditionelle islamische Kunst inspiriert sind. Die helle Projektion auf einer 3D-Skulptur findet Beachtung durch die Besucher vor Ort und in den sozialen Medien.

(Fotos: Max Colson)

www.christieemea.com