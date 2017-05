Kai Klöppel

Seit 1. Mai 2017 ist Kai Klöppel alleiniger Geschäftsführer von Amptown System Company und vereint damit die Unternehmensbereiche Finanzen, Organisation, Business Development und Vertrieb in Personalunion. Leif Witte verlässt Amptown System Company nach sieben Jahren auf eigenen Wunsch vor dem Hintergrund unterschiedlicher betriebsinterner Auffassungen über die weitere organisatorische und strategische Ausrichtung des Systemintegrators.

Mit Kai Klöppel gewinnt ASC einen Experten für die Geschäftsprozessoptimierung und das Finanzmanagement, der über strategische und operative Führungserfahrung verfügt. Mit seinem Abschluss als Diplom-Kaufmann an der Fachhochschule Lüneburg und seinem Master of Business Administration an der Open University Business School in Milton Keynes, Großbritannien, hat der 45-Jährige die Basis für seine Karriere als Wirtschaftsberater geschaffen.

Stationen als Senior Manager bei Unternehmen wie den Münchener Unternehmensberatern Dr. Wieselhuber & Partner und einem französischen Hersteller technischer und medizinischer Gase, Air Liquide, sowie die Geschäftsführung bei einer Konzerntochter des Unternehmens folgten vor dem jetzigen Antritt als ASC-Geschäftsführer.

www.amptown-system.com