Harting zeichnet Erfinder aus

Die Harting Technologiegruppe zeichnet jährlich jene Mitarbeitenden aus, deren Kreativität neue Produkte und Lösungen zu verdanken sind. Zum mittlerweile sechsten Mal lud das Unternehmen deshalb zur „Night of Innovations“ im Espelkamper Bürgerhaus.

Vorstandsvorsitzender Philip Harting und Dr. Frank Brode, Vorstand Qualität und Neue Technologien, ehrten in der Festveranstaltung die besten Erfinder des vergangenen Jahres. „Sie zeigen, dass wir mit ‚Neuem Denken’ auf einem sehr guten Weg sind“, so Philip Harting. Der Innovation Award HA-i-Tec für die Erfolgsstory eines neuen Produktes am Markt ging an Uwe Sundermeier, Heiko Herbrechtsmeier, Mario Paetzold, Gero Degner und Andre Beneke.

Wie die technologische Entwicklung und die künstliche Intelligenz unser Leben und die Arbeitswelt verändern, war Thema eines Vortrages bei der „Night of Innovations“. Dr. Ulrich Eberl, Technik-/Wissenschaftsjournalist und Sachbuchautor („Smarte Maschinen“), machte deutlich, in welchen Bereichen Roboter Einzug halten („Die Zukunft wird smarter“), wie die Menschen damit umgehen und warum sie davon profitieren können.

www.harting.com