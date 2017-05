Guest-One relauncht Webseite

„Direkter, moderner und informativer“ - unter dieser selbstauferlegten Prämisse präsentiert Guest-One den Relaunch der eigenen Webseite unter www.g1.de. Rund fünf Jahre nach der letzten großen Überarbeitung tragen die Wuppertaler Experten für Teilnehmermanagement und Gästeorganisation damit den dynamischen Entwicklungen im Bereich der digitalen Medien Rechnung.

Eine klare inhaltliche Gliederung in die Navigationsbereiche „Leistungen“, „Projekte“, „G1“ und „Blog“ repräsentiert dabei die Informationsbedürfnisse der Kunden. Eines der Hauptziele der Neuentwicklung war es zudem, einen informativen Overkill zu vermeiden. „Wir haben wir in den zurückliegenden Jahren derart viele repräsentative Events betreut, dass wir uns bei den Projekten auf wenige Referenzen fokussiert haben“, sagt Marcel Schettler, einer der drei Guest-One-Geschäftsführer. Mit der klaren Ausrichtung auf Aktualität finden sich deshalb unter „Projekte“ neben neuen Case-Studies nur Referenzen der letzten beiden Jahre.

Im Bereich „Leistungen“ finden Besucher der Seite das gesamte Spektrum, das Guest-One seinen Kunden bietet. Unter „Messe- und Teilnehmermanagement“ offerieren die Experten Lösungen, die mittels des modularen Aufbaus an die Bedürfnisse der jeweiligen Veranstaltung angepasst werden können. Mit Eventry wird zudem ein webbasiertes Multi-Event-Tool vorgestellt, mit dem Unternehmen das Teilnehmermanagement ihrer eigenen Veranstaltungen, Seminare und Incentives online und in Echtzeit selbst in die Hand nehmen können.

Die neue Webseite bietet außerdem einen neuen Unterbau. Das Responsive Design passt die Darstellung je nach Endgerät automatisch an. Vor dem Hintergrund vermehrter Anfragen aus dem europäischen Ausland hat Guest-One die neue Webseite auch in englisch veröffentlicht.

www.g1.de