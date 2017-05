Green-Globe-Zertifizierung im Hannover Congress Centrum erneut mit Spitzenbewertung

Seit fünf Jahren ist das Hannover Congress Centrum (HCC) Green-Globe-zertifiziert und hat damit den Zertifikatsstatus „Gold“ erreicht. Gleichzeitig hat das Auditergebnis des Jahres 2017 mit 98% den bereits in den Vorjahren eingenommenen Spitzenplatz bei der Erfüllung der Zertifikatskriterien bestätigt.

Deutschlandweit und in Europa steht das HCC auf Platz 1. Weltweit ist das HCC ebenfalls gemeinsam mit zwei anderen Einrichtungen aus Österreich und Aruba auf Platz 1. „Wir freuen uns über diese außergewöhnliche Positionierung unseres Hauses. Es bestätigt die gute Arbeit des Teams im HCC in den letzten fünf Jahren“, so HCC-Direktor Joachim König.

www.hcc.de