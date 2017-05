Gigatronik wird Teil von Akka Technologies

Der Entwicklungs- und Consultingpartner Gigatronik wird Teil von Akka Technologies. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Die CEOs der beiden Unternehmen, Dr. Edwin Tscheschlok und Maurice Ricci, unterzeichneten einen entsprechenden Vertrag. Gigatronik soll innerhalb von Akka eine Leadfunktion in Sachen Digitalisierung und Internet of Things übernehmen.

Gigatronik beschäftigt mehr als 1.100 Mitarbeiter an vierzehn Standorten in Deutschland, Österreich und der Schweiz und erwirtschaftete im vergangenen Jahr einen Umsatz von rund 119 Millionen Euro, nach HGB konsolidiert. Von dem Zusammenschluss erwarten die beiden Unternehmen eine Stärkung ihrer jeweiligen Marktpositionen und zusätzliches Wachstum durch entstehende Synergien.

Akka will Gigatronik als eigenständiges Unternehmen innerhalb der Gruppe weiter ausbauen und plant strategische Investitionen in die Kernkompetenzfelder oder zu deren Ergänzung. Im Rahmen dieser Strategie ist auch eine Aufstockung des Personals geplant. Dr. Edwin Tscheschlok bleibt CEO von Gigatronik und geht zusammen mit Geschäftsführer Josef Freistetter zusätzlich in das DACH-Board von Akka.

www.akka-technologies.com

www.gigatronik.com