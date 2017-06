Earthworks-Mikrofone auf Tour mit Kamasi Washington

Für die Live-Abnahme der Instrumente auf der aktuellen Welttournee des amerikanischen Tenor-Saxofonisten Kamasi Washington verwendet der zuständige FOH-Engineer Benjamin Adamson Mikrofone von Earthworks. „Die Band von Kamasi erzeugt eine recht hohe Lautstärke auf der Bühne, was in vielen Fällen zu Problemen mit Rückkopplungen führen könnte“, erläutert Adamson. „Durch die Kombination aus Earthworks-Mikrofonen und den Klavier-Tonabnehmern von Helpinstill kann ich die Bühnenmonitore ausreichend aufdrehen, ohne mir diesbezüglich Gedanken zu machen. Die Helpinstill-Pickups stellen die tiefen Frequenzen bereit, der Rest kommt vom PianoMic.“

Neben dem PianoMic setzt Adamson weitere Earthworks-Mikrofone für die Instrumenten- und Vocals-Abnahme ein: „Am Schlagzeug arbeitet ein Paar SR25 als Overheads sowie ein P30/C aus der Periscope-Serie an der Hi-Hat. Das P30/C funktioniert auch an den Toms oder - in Kombination mit einem SR30/HC-Kleinmembran-Kondensatormikrofon - am Alt- und Sopran-Saxofon. Das SR30 kommt darüber hinaus als Vocal-Mikrofon bei unserer Lead-Sängerin Patrice Quinn zum Einsatz.“

Neben seiner Tätigkeit als FOH-Engineer für Kamasi Washington arbeitet Benjamin Adamson auch an einem eigenen Album unter seinem Künstlernamen Madd Galaxy. Bei den Aufnahmen im Studio kommen ebenfalls Mikrofone von Earthworks zum Einsatz. „Für mein Album verwende ich ein einzelnes QTC40 als Overhead- und/oder Raummikrofon sowie ein Bassdrum-Mikrofon“, so Adamson. „Auf Festivals setze ich ebenfalls nur auf ein einzelnes Overhead-Mikrofon: das Earthworks SR25. Ein zweites richte ich zusätzlich auf die Glocke des Ride-Beckens.“

www.sea-vertrieb.de