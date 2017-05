Drawmer präsentiert neue Studio-Monitor-Controller

Auf der Musikmesse 2017 in Frankfurt hat der britische Hersteller Drawmer erstmals seine beiden neuen Studio-Monitor-Controller MC7.1 und CMC2 vorgestellt. Während sich der MC7.1 als Kombination aus 7.1/5.1- und Stereo-Monitor-Controller vorrangig an professionelle Toningenieure in Surround-Regien richtet, spricht Drawmer mit dem CMC2 Homerecording-Anwender mit begrenztem Platz und Budget an.

Der Drawmer MC7.1 besitzt die gleiche Desktop-Gehäuseform wie der im letzten Jahr vorgestellte MC3.1. Neben 7.1-Eingängen in zweifacher Ausführung (6,3 mm Klinke & Sub-D 25 Pin) stehen ein separater, symmetrischer XLR-Stereo-Eingang sowie ein Aux-Eingang auf der Frontseite zur Verfügung. Ausgangsseitig bietet der MC7.1 symmetrische 7.1-Lautsprecherausgänge, einen unabhängigen Stereo-Ausgang sowie einen Mono-/Subwoofer-Ausgang. Komplettiert werden die Anschlussmöglichkeiten von der aus dem MC3.1 bekannten Talkback-Sektion mit Anschlüssen für den Talkback-Ausgang, ein zusätzliches, externes Talkback-Mikrofon sowie einen optionalen Fußschalter.

Über die Wahltaster in der Surround-Sektion auf der Frontplatte lässt sich jede beliebige Lautsprecher-Kombination bzw. der komplette Surround-Mix zu Abhörzwecken auf die L/R-Lautsprecher bouncen oder auf den unabhängigen Stereo-Ausgang routen und mittels des Cut/Solo-Tasters separieren. Neben den Surround-Abhörmöglichkeiten verfügt der MC7.1 zudem über die gleichen Stereo-Kontrolloptionen wie der MC3.1, anwendbar auf jede auf Stereo geroutete Kombination der Surround-Kanäle sowie die Signale des separaten Stereo-Eingangs: Solo-Funktionen für das separate Abhören der Hoch-, Mitten- und Bassfrequenzbänder, Dim, Phasenumkehr etc.

Mit dem CMC2 ergänzt Drawmer sein Monitor-Controller-Portfolio um eine besonders kompakte Budget-Variante. Mit seinen auf das Wesentliche reduzierten Abhörfunktionen richtet sich der 16 x 18 cm (B x T) messende Monitor-Controller insbesondere an Homerecording-Anwender. Dabei verfügt der CMC2 über dasselbe Schaltungsdesign wie seine großen Brüder MC3.1 und MC2.1.

Der CMC2 bietet Anwendern zwei Stereo-Eingänge (6,3 mm Klinke) für den Anschluss von zwei Stereo-Abhören inklusive Mono-/Sub-Eingang für den Subwoofer-Anschluss. Auf der Frontseite stehen ein Aux-Eingang (3,5 mm Klinke) sowie ein Kopfhörer-Anschluss zur Verfügung, jeweils mit separater Pegelkontrolle. Zur Kontrolle der Stereomischung bietet der CMC2 neben der Quellen- und Lautsprecheranwahl die wichtigsten Check-Funktionen, wie Mono, Dim und Phase Reverse.

