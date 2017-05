ComputerWorks stellt Neuheiten vor





Auf der Prolight + Sound in Frankfurt präsentierte ComputerWorks die deutsche Version 2017 der CAD-Software Vectorworks Spotlight. Messebesucher konnten darüber hinaus zum ersten Mal einen Blick auf ein neues Werkzeug werfen, das zukünftig schnellere Traversenkonstruktionen in Vectorworks Spotlight ermöglicht - sowohl in 2D als auch in 3D.

Mit vier neuen Werkzeugen für die Kabelplanung können Designer der Event- und Veranstaltungsbranche die Hauptstromversorgung, Multicores, Dimmerkreise und Datenleitungen planen und dokumentieren. Dies beschleunigt die Materialdisposition und den Aufbauprozess. Anhand der geplanten Kabelverläufe können in Vectorworks packfertige Materiallisten erstellt werden, inklusive sinnvoller Kabelstückelung und Farbcodierung. Der Lagerist kann anschließend die konfektionierten Leitungen in die Cases verteilen. Außerdem kann das Aufbaupersonal die Vorstellungen des Planers anhand der Pläne schneller umsetzen.

Die Workflows für die Anbindung an die Echtzeitvisualisierungssoftware Vision wurden simplifiziert. Jetzt können Videospuren oder Live-Videos für Projektionsflächen ausgewählt werden, die anschließend in Vision zum Leben erwachen. Mit dem neuen Exportbefehl können auch Scheinwerferdaten, Gobo-Räder, Farbräder, Geometrien und der DMX-Patch übertragen werden. Somit kann das Vectorworks-Modell ohne weitere Änderungen live angesprochen werden.

www.computerworks.de