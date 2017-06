Compulite-Vector-Schulungstermine 2017





Feiner Lichttechnik bietet in Regensburg mehrere Schulungstermine für Lichtstellpulte der Vector-Serie an. Diese Compulite-Kurse sind in Angebote für Anfänger und Fortgeschrittene unterteilt. Dabei sind die Anfängerkurse Voraussetzung für den Besuch der weiterführenden Schulung. Im Rahmen dieser Workshops erhalten die Teilnehmer Kenntnisse zur Arbeit am Pult mit Tipps und Tricks für eine sichere und effiziente Bedienung.

Einführungsseminar Compulite Vector Basics

07.06.2017, 10 bis 15 Uhr

13.09.2017, 10 bis 15 Uhr

21.11.2017, 10 bis 15 Uhr

Inhaltliche Schwerpunkte: Grundlagen über die Lichtstellanlage; Einrichten der Bildschirmansichten; Setup der Anlage und Patch; Arbeiten mit konventionellem Licht und Moving Lights; Speichern von Cues, Gruppen und Presets; Wiedergabe und Arbeiten mit Playbacks; Showdaten sichern und laden. Zielgruppe: Anfänger und Operator ohne Kenntnisse der Vector-Lichtstellpulte. Der Kurs ist kostenlos.

Compulite Vector-Seminar für Fortgeschrittene F1

28.06.2017, 10 bis 16 Uhr

16.08.2017, 10 bis 16 Uhr

Inhalt: Fixture-Erstellung und Modifikation im Device Builder; Editieren in Cue-Sheets; Tracking- und Theater-Modus; verschiedene Preset-Arten wie Timing-Presets; Macros erstellen und verwenden; Cue-Listen mit Links und Loops; Parameterzeiten. Zielgruppe: Stellwerker/Operator mit Kenntnissen der Vector-Lichtstellpulte und Besucher des Basic-Seminars, die weitere Funktionen kennenlernen möchten. Kursgebühr: 200 Euro zzgl. MwSt.

www.feiner-lichttechnik.de